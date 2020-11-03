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Массажер Bradex Kz 0175 Фрея

Артикул: 75289
  • Набор для очищения и массажа кожи Bradex Фрея Kz 0175 - фото 1
  • Набор для очищения и массажа кожи Bradex Фрея Kz 0175 - фото 2
Набор для очищения и массажа кожи Bradex Фрея Kz 0175 - фото 1
Набор для очищения и массажа кожи Bradex Фрея Kz 0175 - фото 2
1 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 75289
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела, для кожи лица
Питание от USBда
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см7
Длина, см15
Ширина, см10
Вес, кг0.25

Массажер Bradex Kz 0175 Фрея применяется для комплексного ухода за кожей лица и тела. Три насадки, входящие в комплект, эффективно удаляют омертвевшие клетки, очищают кожу от загрязнений и массирует кожу, стимулируя кровообращение и увеличивая приток кислорода. В результате кожа приобретает здоровый вид, разглаживаются морщины. Корпус прибора водонепроницаем, что позволяет производить очистительные и массажные процедуры в душе. Массажер Bradex Kz 0175 Фрея компактен в размерах, работает от аккумулятора, его удобно брать с собой в дорогу.

Особенности:

  • Водонепроницаемый корпус для использования в душе;
  • Удобная подставка с отсеком для хранения насадок;
  • Материал изготовления - АБС-пластик, полипропилен, силикон, металл, нейлон, пена;
  • Работает от встроенного аккумулятора, зарядка от USB-порта;
  • Две скорости вращения насадок;
  • Компактные размеры;
  • Эффективное очищение кожи, массаж любого участка тела и лица;
  • Стимуляция кровообращения и активизация насыщения клеток кожи кислородом;
  • Рекомендован для индивидуального использования.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Kz 0175 Фрея;
  • Насадка (4 шт.);
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер Bradex Kz 0175 Фрея

Видеообзор Массажер Bradex Kz 0175 Фрея



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Самовывоз невозможен
Массажер Bradex Kz 0175 Фрея - по цене 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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