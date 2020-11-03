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Главная Товары для красоты и здоровья Массажеры Массажеры для лица Bradex Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142

Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142

Артикул: 75287
  • Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 1
  • Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 2
  • Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 3
  • Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 4
Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 1
Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 2
Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 3
Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - фото 4
1 990 руб. 
4 070 руб. 
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Артикул: 75287
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендBradex
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
ПроизводствоКитай
Действиемассаж
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Функции и режимывибрация, инфракрасные лучи
Высота, см2.5
Длина, см13
Ширина, см4.5
Вес, кг0.1

Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - современные массажер для ухода за кожей лица. Обладая широким спектром влияния, массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142помогает не только улучшить внешний вид и состояние кожи, но и оказывает благоприятное влияние на общее самочувствие.

 

Особенности:

  • Массажер имеет четыре режима работы;
  • «Лифтинг» – на активный электрод подаются имульсы напряжения длительностью 400 мс с чередующейся полярностью;
  • «Питание» – на активный электрод подается постоянное напряжение отрицательной (–) полярности, включены вибромассаж и инфракрасная функция;
  • «Массаж и увлажнение» – на активный электрод подаются имульсы напряжения длительностью 45 мс с чередующейся полярностью, также включены вибромассаж и инфракрасная функция;
  • «Очищение» – на активный электрод подается постоянное напряжение положительной полярности (+), также включены вибромассаж и инфракрасная функция.

 

 

Комплектация:

  • Массажер;
  • База для зарядки устройства;
  • Адаптер питания;
  • Руководство по эксплуатации.

 



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Самовывоз невозможен
Массажер ионный с дисплеем Bradex Эксперт красоты Kz 0142 - стоимость товара 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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