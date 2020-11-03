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Перфоратор SDS-plus Makita HR-3200C

Артикул: 74918
  • Перфоратор Makita HR3200C - фото 1
  • Перфоратор Makita HR3200C - фото 2
  • Перфоратор Makita HR3200C - фото 3
Перфоратор Makita HR3200C - фото 1
Перфоратор Makita HR3200C - фото 2
Перфоратор Makita HR3200C - фото 3
38 510 руб. 
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+ 669 КэтКоинов
Артикул: 74918
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 6 419 руб./месяц 
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БрендMakita
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)32 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Макс. энергия удара5.5 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)90 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)32 мм
Режим шуруповертанет
Потребляемая мощность850 Вт
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системанет
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверленияесть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см25
Длина, см39.8
Высота, см17
Вес, кг4.4
Три режима работы. Мощность - 850 Вт. Сила удара - 5.5 Дж


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор SDS-plus Makita HR-3200C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 38510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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