Шуруповёрт - отвертка аккумуляторная Makita 6723 DW

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|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Отвертка аккумуляторная
|Аккумулятор в комплекте
|да
|Количество аккумуляторов
|встроенный
|Тип аккумулятора
|Ni-Cd
|Питание
|от аккумулятора
|Напряжение аккумулятора, В
|4.8
|Макс. крутящий момент
|4.5 Hm
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Лампа точечной подсветки
|да
|Кол-во скоростей работы
|1
|В кейсе
|да
|Зарядное устройство в комплекте
|да
|Задний ход
|да
|Емкость аккумулятора
|0.6 Ач
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Длина, см
|34
|Ширина, см
|19
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|0.42
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