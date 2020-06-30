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Главная Товары для красоты и здоровья Ортопедические подушки Bradex Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276

Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276

(1)
Артикул: 74836
  • Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 1
  • Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 2
  • Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 3
  • Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 4
  • Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 5
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 1
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 2
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 3
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 4
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - фото 5
870 руб. 
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Артикул: 74836
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендBradex
Тип товараПодушка ортопедическая
Вес, кг0.5
Высота, см7
Длина, см45
Материалтекстиль
Наполнительгубка с памятью
Цветсерый
Ширина, см35
Анатомическая формада
Назначениедля сидения
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276. Вес: 0.5 кг. Производство: Китай.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.06.2020
Достоинства:
Довольно упругая , быстро восстанавливает форму .Сидеть удобно , нет нагрузки на копчик , ноги не передавливаются .

Недостатки:
Пока не выявила . Недостаток в описании товара - не указан максимальный вес для эксплуатации.

Комментарий:
Очень полезное приобретение , особенно после травмы копчика и если приходится много сидеть .

Самовывоз невозможен
Подушка для сидения Bradex Подушка сидушка про Kz 0276 - стоимость товара 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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