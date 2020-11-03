Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый

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|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Автомобильный монитор
|DVD-проигрыватель
|нет
|MP3-проигрыватель
|есть
|TV-тюнер
|нет
|Вес, кг
|1.88
|Диагональ, дюйм
|13.3
|Интерфейс USB
|есть
|Комплектация
|Монитор, силовой провод, пульт, руководство пользователя
|Размеры, мм
|34.5x28x2
|Разрешение
|1920x1080
|Тип монитора
|потолочный
|Форматы
|MP3/MP4/WMA/WAV/ М PEG2/MPEG4/M KV/H .264/AVS/VC1 /RM/RMVB/AVI
|Цвет
|серый
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