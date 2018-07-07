Мойка высокого давления Quattro Elementi NAPOLI 160 Turbo (242-335)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|160 бар
|Производительность
|420 л/ч
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|есть
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|есть
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|37
|Высота, см
|90
|Ширина, см
|40
|Вес, кг
|13
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07.07.2018
Недорогая по сравнению с конкурентами
Недостатки:
Нет самой нужной насадки
Комментарий:
Купил себе такое чуда, перед покупкой долго изучал нового производителя, но уверили меня в магазине, что все будет хорошо. Купив мойку и дополнительную насадку поехал на дачу испытывать. Всю грязь отмыл даже не прибегая к губке. Только активная пена и вода. Не получилось отметь диски, слишком въелась туда грязь от колодок. Но обезжириватель все решил.
07.07.2018
мощная, две насадки вполне достаточно
Недостатки:
шлаг хоть и 6 метров но очень жесткий, пвх и постоянно скручиваясь путается