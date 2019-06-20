Стационарный блендер Kitfort KT-1307

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|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Вакуумный насос
|нет
|Функции и особенности
|приготовление пюре, взбивание, измельчение, смешивание, колка льда
|Управление
|механическое
|Тип
|стационарный
|Режимы скорости
|импульсный режим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|серебристый металлик
|Мощность, Вт
|450
|Материал погружной части
|металл
|Материал кувшина
|стекло
|Материал корпуса
|металл
|Комплектация
|моторный отсек, чаша, крышка чаши, блок лезвий
|Количество скоростей
|2
|Дополнительный цвет
|черный
|Дисплей
|нет
|Максимальная скорость вращения, об, мин
|24000
|Отсек для сетевого шнура
|есть
|Прочее
|размер 370x170x170 мм
|Емкость кувшина, л
|1
|Длина сетевого шнура
|0.95 м
|Вес, кг
|2.2
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20.06.2019
Пользовался разными.
У этого нравится простая установка "стакана (без поворотов и фиксации)
Стакан удобного размера ( небольной) пью из него коктейли
качество взбивания нормальное. очень редко оставался кусочеки банана в коктеле
Недостатки:
нет
Комментарий:
работает уже несколько месяцев полет нормальный. Корпус сделан из качественных материалов и при работе вся конструкция держится крепко никаких скрипов нет. Своих денег явно стоит. Рекомендую!!!