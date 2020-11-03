Накидка массажная Bradex KZ 0301 Здоровая спина new

Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 представляет собой полоску шириной 20 см, выполненную в форме накидки-воротника, позволяющую производить вибромассаж различных областей тела. Воздействие на плечи, спину, икроножные мышцы позволяют быстро снять усталость и нормализовать кровообращение и движение лимфатической жидкости. Удобная панель управления позволяет выбрать наиболее подходящую интенсивность и режим массажа. Автоматический таймер отключит массажную накидку Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 через 15 минут работы.

Мощность массажера - 90 Вт;

Автоматический таймер на 15 минут;

99 программ массажа;

20 уровней интенсивности массажного воздействия;

Удобная панель управления в непосредственной близости от рук;

Прочный, приятный на ощупь материал;

Воздействие массажера улучшает кровообращение, снимает усталость, расслабляет мышцы;

Эффективен для устранения отечности;

Удобен для использования в домашних условиях или в офисе;

Компактные размеры и небольшой вес.

Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301;

Документация;

Упаковка.

Особенности:Комплектация:

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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