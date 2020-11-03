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Штыковая лопата серии Fiskars (131413) Solid

Артикул: 74244
Штыковая лопата серии Fiskars (131413) Solid
1 110 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74244
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Общая длина, мм1160
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата штыковая
Черенокесть
Ширина, мм195
Очень практичным и полезным инструментом станет лопата штыковая Solid. Этот инструмент отлично подойдет для копания твердой почвы. Используя лопату от Fiskars, Вы забудете о переутруждении во время обработки почвы, так как ее форма и размеры обеспечивают по максимуму удобство и комфорт. Лезвие лопаты штыковой изготовлено из прочной закалённой стали, оно не будет ржаветь, и поддаваться коррозиям. Сталь — это износостойкий и долговечный материал, поэтому Вы можете быть уверенны в надёжности изделия. Рукоятка прекрасно ложится в руку, а ее эргономичная форма обеспечивает удобство. Лопата штыковая Solid имеет современный комбинированный дизайн. Пользоваться этим инструментом удобно даже без перчаток, благодаря приятному на ощупь материалу рукоятки.


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Штыковая лопата серии Fiskars (131413) Solid - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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