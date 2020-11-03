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Накопитель SSD Silicon Power Velox V55 240Gb (SP240GBSS3V55S25)

Артикул: 73868
SSD накопитель Silicon Power SATA III 240Gb Velox V55(SP240GBSS3V55S25)
3 020 руб. 
5 232 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 73868
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БрендSilicon Power
Тип товараSSD-накопители
Вес, кг0.79
Время наработки на отказ, час1000000
Высота, см0.9
Длина, см10
Объем240 Гб
Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с480/556
Тип флэш-памятиMLC
Ширина, см6.9
SSD диск для ноутбука и настольного компьютера, линейка Velox V55, объем 240 Гб, форм-фактор 2.5, интерфейс SATA 6Gb/s


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