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Дальномер Ресанта ДЛ-30

Артикул: 73711
Дальномер Вихрь ДЛ-30
2 390 руб. 

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Артикул: 73711
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараДальномер
Вес, кг0.15
Высота, см3.3
Длина, см20.5
Ширина, см5

Дальномер Ресанта ДЛ-30 используется для быстрого и точного измерения до объектов в диапазоне от 0.05 до 30 м. В памяти прибора сохраняется до 20 результатов измерений. Хорошо читаемый дисплей с подсветкой четко выводит полученные значения, управление осуществляется с помощью простой, интуитивно-понятной клавиатуры.

Особенности:

  • Питание - 2 батарейки типа ААА;
  • Класс лазера - 2;
  • Погрешность измерений - 2 мм;
  • Наименьшая единица измерений 1 мм;
  • Встроенная память на 20 значений;
  • Автоматическое отключение;
  • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40°C.

Комплектация:

  • Дальномер Ресанта ДЛ-30;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Дальномер Ресанта ДЛ-30 - стоимость товара 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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