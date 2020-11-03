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Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret

Артикул: 73608
  • Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - фото 1
  • Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - фото 2
  • Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - фото 3
Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - фото 1
Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - фото 2
Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - фото 3
6 230 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73608
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендAsus
Тип товараЗвуковая карта
Вес, кг0.6
Звуковая схема5.1
ИнтерфейсUSB
Количество внешних линейных входов1
Максимальная частота ЦАП192 КГц
Разрядность ЦАП24 bit
Разъемыjack 3.5 мм, S/PDIF оптический
Высота, см2.5
Длина, см13
Количество микрофонных входов1
Ширина, см8
Внешняя звуковая карта ASUS Xonar U5 предназначена для требовательных пользователей, которым недостаточно возможностей стандартной звуковой подсистемы материнской платы. Внешне карта представляет собой небольшое устройство, на котором расположены регулятор громкости, порт USB и все необходимые для работы звуковые выходы, включая цифровой выход S/PDIF. Настройка громкости осуществляется при помощи цифрового регулятора. Для тонкой регулировки звука можно использовать поставляемую в комплекте с картой программу Sonic Studio. ASUS Xonar U5 доставит вам невероятное удовольствие от прослушивания любимой музыки – любая композиция будет звучать так чисто, мощно и объемно, как никогда раньше.


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Самовывоз невозможен
Звуковая карта Asus USB Xonar U5 (С-Media CM6631A) 5.1 Ret - по цене 6230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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