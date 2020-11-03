Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Звуковая карта
|Вес, кг
|0.9
|Звуковая схема
|7.1
|Интерфейс
|PCI-E
|Количество внешних линейных входов
|1
|Максимальная частота ЦАП
|192 КГц
|Разрядность ЦАП
|24 bit
|Разъемы
|jack 6.3 мм, S/PDIF коаксиальный, RCA Line-Out
|Высота, см
|2
|Длина, см
|16.8
|Количество микрофонных входов
|1
|Ширина, см
|10.7
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