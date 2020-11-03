Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Creative
|Тип товара
|Звуковая карта
|Вес, кг
|0.4
|Звуковая схема
|5.1
|Интерфейс
|USB
|Количество внешних линейных входов
|1
|Максимальная частота ЦАП
|96 КГц
|Разрядность ЦАП
|24 бит
|Разъемы
|jack 3.5 мм, S/PDIF оптический
|Высота, см
|3
|Длина, см
|15.1
|Количество микрофонных входов
|1
|Ширина, см
|6.9
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