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Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy Rx

Артикул: 73592
Звуковая карта Creative SB Audigy RX 7.1 PCI-E
5 340 руб. 
5 643 руб. 
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Артикул: 73592
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендCreative
Тип товараЗвуковая карта
Звуковая схема7.1
ИнтерфейсPCI-E
Количество внешних линейных входов3
Максимальная частота ЦАП192 КГц
Разрядность ЦАП24 bit
Разъемы3.5 мм
Высота, см11
Длина, см13.9
Количество микрофонных входов2
Ширина, см1.9
Внутренняя звуковая карта Creative SB AUDIGY RX 7.1 – оптимальное устройство, реализованное на шине PCI-Eх1. Карта располагает встроенной технологией ЕАХ 4.0 с поддержкой множества реалистичных звуковых эффектов. Помимо этого, карта может похвастать очень низким уровнем шумов (106 дБ), качественным звуком студийного уровня и поддержкой самых мощных наушников с сопротивлением в 600 Ом. Вместе с Creative SB AUDIGY RX 7.1 поставляется приложение EAX Studio для настройки параметров звука во время воспроизведения, а также набор приложений для звукозаписи. Звуковой канал 7.1 обеспечивает устройству по-настоящему чистое и объемное звучание.


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Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy Rx - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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