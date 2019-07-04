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Тонометр автоматический Nissei Ds-500

(1)
Артикул: 73508
Тонометр автоматический Nissei Ds-500
2 130 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73508
В наличии
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Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
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БрендNissei
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22x32
Автоматическое отключениенет
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектенет
ПроизводствоИндонезия
Высота, см6
Длина, см15.2
Ширина, см10
Вес, кг0.25
Тонометр автоматический Nissei Ds-500. Нагнетание воздуха: автоматическое. Производство: Индонезия.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точный, простой, надежный

Комментарий:
Скажу честно, моей маме, для кого я собственно тонометр и купил, аппарат очень понравился. Своей простотой и надежностью. Она его использует по-меньшей мере дважды в день – утром и вечером, а бывает, что и больше, для того, чтобы понять какие лекарства принимать. То есть аппарат используется регулярно и довольно часто. За первый год службы – ни каких нареканий (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) Мы довольны! Спасибо, NISSEI DS-500. Всем рекомендуем.

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический Nissei Ds-500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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