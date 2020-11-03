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Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U

Артикул: 73213
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U - фото 2
3 810 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 73213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендLittle Doctor
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингалятораультразвуковой
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг1.35
Высота, см19.3
Длина, см10.5
Емкость резервуара для лекарства, мл12
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см17.8
Ультразвуковой ингалятор Little Doctor LD-250U - медицинский прибор, предназначенный для лечения и профилактики различных заболеваний. Принцип работы ультразвукового небулайзера основывается на воздействии высокочастотных колебаний, которые разбивают жидкость на микрочастицы. Прибор может быть использован всеми членами семьи включая детей, независимо от возраста. Отличительными особенностями ультразвукового небулайзера Little Doctor LD-250U являются сочетание невысокой цены и высокой производительности при небольших габаритах, надежность и простота в использовании, мелкая дисперсия, бесшумность работы. Преимущество ультразвукового ингалятора Little Doctor LD-250U состоит в том, что под действием ультразвука лекарственное средство превращается в прохладный аэрозоль с мелкой дисперсией, который проникает в самые труднодоступные участки дыхательных путей, размер дисперсии в данном приборе составляет от 1 до 5 мкм, поэтому эффективность лечения ряда заболеваний будет особенно высока. Комплектация: основной блок ультразвукового небулайзера Little Doctor LD-250U, маска ингаляционная LD-N042, детская, маска ингаляционная LD-N041 взрослая, мундштук ингаляционный LD-N023 - 2 шт., резервуар для ингаляционного раствора LD-N050 (запасной комплект) - 5 шт., ингаляционная трубка LD-N052 - 2 шт., ингаляционная муфта LD-N053, запасной плавкий предохранитель 24В/1,5А, запасной плавкий предохранитель 220В/0,5А, руководство по эксплуатации, упаковка, гарантийный талон


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Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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