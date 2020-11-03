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Главная Товары для красоты и здоровья Ингаляторы Little Doctor Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый)

Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый)

Артикул: 73212
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - фото 3
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - фото 3
2 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73212
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 3 года.На комплектующие 1 год.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг1.98
Высота, см15
Длина, см17.5
Емкость резервуара для лекарства, мл10
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см10.5
Комплектация:
  • Небулайзер Little Doctor LD-211C (компрессор, муфта, распылитель ингаляционный «В» LD-N002, верхняя и нижняя части небулайзера);
  • Распылитель ингаляционный «A» LD-N001;
  • Распылитель ингаляционный «C» LD-N003;
  • Маска ингаляционная, взрослая, LD-N041;
  • Маска ингаляционная, детская (малая), LD-N040;
  • Насадка для носа взрослая LD-N058;
  • Насадка для носа детская LD-N059;
  • Мундштук ингаляционный LD-N022 - 2 шт.;
  • Трубка ингаляционная длиной 2 м LD-N051;
  • Запасной фильтр ингаляционный LD-N055 - 5 шт.;
  • Угловой держатель для небулайзера;
  • Пластиковый бокс - 1 шт.;
  • Предохранитель 1A 250 В (комплект запасных предохранителей) - 2 шт.;
  • Руководство по эксплуатации;
  • Гарантийный талон.


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Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-211C (желтый) - стоимость товара 2470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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