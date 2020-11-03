Тонометр CS Medica CS-105

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Тонометр механический
|Тип тонометра
|механический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение артериального давления
|есть
|Определение частоты пульса
|нет
|Нагнетание воздуха
|ручное
|Размер манжеты, см
|22x38
|Автоматическое отключение
|нет
|Память последнего измерения
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Китай
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