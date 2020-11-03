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|Бренд
|Spin Master
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 3 лет
|Материал
|пластик
Игра настольная Spin Master ШлепУсы направлена на развитие внимательности и скорости реакции. Игроки получают по комплекту усов на палочке (пластиковое изображения, у каждого индивидуальная форма и цвет), запоминают их внешний вид и держат около лица. Тем временем на игровом поле выкладываются карточки с изображениями усов различных форм и цветов. Задача - с помощью присоски, расположенной на внутренней стороне пластиковых усов, поймать карточку с изображением, подходящим к усам игрока по цвету или форме. Побеждает тот, кто безошибочно соберет большинство подходящих к своим усам карточек. Задача усложняется тем, что игрок своих усов постоянно не видит, а наоборот, отвлекается на форму и цвет усов соперников. Игра настольная Spin Master ШлепУсы хорошо тренирует память и стратегическое мышление.
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