Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT уцененный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Мультимедийный центр
|Состояние товара
|уцененный
Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT
Причина уценки: замена основной платы.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, следы установки.
Характеристики:
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