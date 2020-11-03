Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 уцененный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Playme
|Тип товара
|Видеорегистратор
|Состояние товара
|уцененный
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400
Причина уценки: находился в ремонте, где была замена аккумуляторная батарея и произведен сложный механический ремонт со сменой программного обеспечения.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: имеются незначительные следы эксплуатации, мелкие потертости и царапины корпуса.
Спецификация:
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