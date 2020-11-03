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Бра Chiaro Габриэль 491021002

Артикул: 70090
Настенный светильник Chiaro Габриэль 491021002
27 600 руб. 

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Артикул: 70090
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 150 руб./месяц 
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см21
Длина, см21
Ширина, см35
Вес, кг3.1
В конструкции бра используются 2 плафона и металлическая арматура бронзового цвета.


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Самовывоз невозможен
Бра Chiaro Габриэль 491021002 - стоимость товара 27600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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