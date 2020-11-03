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Бра Chiaro Палермо 386021801

Артикул: 70034
Настенный светильник Chiaro Палермо 386021801
15 360 руб. 

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14 570 руб. 

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Артикул: 70034
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 640 руб./месяц 
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Высота, см24
Длина, см30
Ширина, см15
Вес, кг1.3
Габаритные размеры светильника 240x150x300 мм. Дизайн светильника отлично подходит для спальни. Устанавливается на стену.


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Самовывоз невозможен
Бра Chiaro Палермо 386021801 - стоимость товара 15360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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