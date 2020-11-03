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Бра Chiaro Барселона 313020502

Артикул: 70006
Настенный светильник Chiaro Барселона 313020502
18 380 руб. 

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17 440 руб. 

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Артикул: 70006
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 766 руб./месяц 
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см47
Длина, см31
Ширина, см20
Вес, кг2.77
Базой конструкции является металлическая ось, на которой закреплены декоративные рожки с изящными подвесами из черного хрусталя.


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Самовывоз невозможен
Бра Chiaro Барселона 313020502 - купить по цене 18380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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