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Память для ноутбука DDR4 Corsair 2x8Gb 2133MHz (CMSO16GX4M2A2133C15) Артикул: 68322

6 480 руб.

15 036 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Артикул: 68322 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить

Память для ноутбука DDR4 Corsair 2x8Gb 2133MHz (CMSO16GX4M2A2133C15) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.

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