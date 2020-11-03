Память для ноутбука DDR3 Corsair 4Gb 1333MHz (CMSO4GX3M1A1333C9)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Corsair
|Тип товара
|Память оперативная
|Тип памяти
|DDR3
|Тактовая частота
|1333 МГц
|Поддержка ECC
|нет
|CAS Latency (CL)
|9
|Вес, кг
|0.06
|Объем одного модуля
|4 Гб
|Форм-фактор
|для ноутбуков (SO-DIMM)
|Напряжение питания
|1.5 В
|Низкопрофильная (Low Profile)
|нет
|Пропускная способность
|10660 Мб/с
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