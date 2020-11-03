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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Источники бесперебойного питания APC Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1100CI-RS 660Вт 1100ВА черный

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1100CI-RS 660Вт 1100ВА черный

Артикул: 68249
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1100CI-RS 660Вт 1100ВА черный
16 070 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 68249
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг12
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияEURO
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания4
Максимальная поглощаемая энергия импульса273 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею8 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см33.6
Выходная мощность1100 ВА/660 Вт
Высота, см21.5
Входное напряжение150-280 В
Время работы при полной нагрузке2 мин
Ширина, см13
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1100CI-RS 660Вт 1100ВА черный. Выходная мощность: 1100 ВА. Производство: Филиппины.


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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1100CI-RS 660Вт 1100ВА черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 16070 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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