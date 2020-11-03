Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Наборы ножей
|Длина лезвия, мм
|85+120+120+155+200
|Количество предметов в наборе
|6
|Материал лезвия
|сталь
|Материал ручки (-ек)
|сталь
Набор ножей Taller TR-2003 представляет собой пять ножей для различных кухонных нужд, установленных на устойчивой подставке с индивидуальными прорезями для каждого ножа. Современный дизайн набора позволит вписать его в любой кухонный интерьер. Оптимальный угол заточки и максимально удобная форма ручек гарантируют качественную работу ножей. Все элементы набора ножей Taller TR-2003 выполнены из легированной стали, что позволяет позволяет мыть в посудомоечной машине не только ножи, но и подставку.
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