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Память оперативная DDR3 CORSAIR 4Gb 1600MHz (CMZ4GX3M1A1600C9)– одна из важнейших деталей Вашего компьютера. Память поможет ускорить обмен данными на компьютере. Оперативная память незаменима для выполнения различных задач, таких как: работа с объемными текстами, таблицами, графиками; архивирование, шифрование, работа с базами данных; компьютерные игры, а также многие другие задачи.

Память оперативная DDR3 Corsair 4Gb 1600MHz (CMZ4GX3M1A1600C9) - по цене 2390 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.