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Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)

Артикул: 65492
Процессор Intel Core i5-6500 3600 6M; Socket-1151 (CM8066201920404) OEM
18 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 65492
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1151
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер4
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L21024 Кб
Объем кэша L36144 Кб
Тактовая частота3200 МГц
Техпроцесс14 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроSkylake (2015)
Вес, кг0.04
4-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3200 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти


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