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IC Value V1 - термопаста с высокой теплопроводностью и низким термо-сопротивлением. Не проводит электрический ток. Не твердеет в течении времени. Мо...

Термопаста Cooler Master IC Value V1 IC Value V1 - термопаста с высокой теплопроводностью и низким термо-сопротивлением. Не проводит электрический ток. Не твердеет в течении времени. Мо...

Процессор Intel Core i3 6100 OEM (CM8066201927202 S R2HG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.