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Триммер садовый бензиновый Husqvarna 545RX 9660159-01 Артикул: 65299



54 900 руб.

60 550 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Артикул: 65299 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить

Триммер садовый бензиновый Husqvarna 545RX 9660159-01 - этот товар вы можете купить по цене 54900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.