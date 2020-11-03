Триммер садовый бензиновый Husqvarna 545RX 9660159-01

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Husqvarna
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Антивибрационная система
|нет
|Расположение двигателя
|верхнее
|Ширина, см
|30.5
|Ширина скашивания
|42 см
|Уровень шума
|101 дБ
|Топливный бак
|0.9 л
|Тип двигателя
|бензиновый
|Скорость вращения ножа
|9000 об./мин.
|Рабочий объем
|46 куб.см
|Вес, кг
|8.4
|Работа от аккумулятора
|нет
|Обороты двигателя
|9000 об/мин
|Колеса
|нет
|Длина, см
|186
|Высота, см
|33.5
|Штанга
|прямая
|Мощность электрического двигателя
|2100 Вт
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