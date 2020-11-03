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Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01

Артикул: 65296
  • Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - фото 1
  • Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - фото 2
  • Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - фото 3
Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - фото 1
Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - фото 2
Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - фото 3
46 580 руб. 
Купить
+ 2048 КэтКоинов
Артикул: 65296
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 764 руб./месяц 
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БрендHusqvarna
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системанет
Расположение двигателяверхнее
Ширина, см25
Ширина скашивания25.5 см
Уровень шума96 дБ
Топливный бак0.6 л
Тип двигателябензиновый
Скорость вращения ножа8600 об./мин.
Рабочий объем35 куб.см
Вес, кг6.8
Работа от аккумуляторанет
Обороты двигателя8400 об/мин
Колесанет
Длина, см183
Высота, см18.3
Штангапрямая
Мощность электрического двигателя900 Вт
Мощность - 900 Вт, ширина скашивания - 25.5 см


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Самовывоз невозможен
Триммер садовый бензиновый Husqvarna 135R 9666048-01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 46580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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