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Насосная станция AL-KO HW 4000 FCS Comfort 112849

Артикул: 65227
  • Насосная станция AL-KO Comfort HW 4000 FCS 112849 - фото 1
  • Насосная станция AL-KO Comfort HW 4000 FCS 112849 - фото 2
  • Насосная станция AL-KO Comfort HW 4000 FCS 112849 - фото 3
Насосная станция AL-KO Comfort HW 4000 FCS 112849 - фото 1
Насосная станция AL-KO Comfort HW 4000 FCS 112849 - фото 2
Насосная станция AL-KO Comfort HW 4000 FCS 112849 - фото 3
18 030 руб. 
Купить
+ 316 КэтКоинов
Артикул: 65227
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 005 руб./месяц 
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БрендAL-KO
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1000 Вт
Максимальный напор35 м
Объем гидробака17 л
Пропускная способность4 куб./м час
Уровень шума78 дБ
Длина, см64.7
Ширина, см28.4
Высота, см47.8
Вес, кг17.9
Максимальный напор - 35 м. Пропускная способность - 4 куб./м час. Мощность - 1000 Вт


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Самовывоз невозможен
Насосная станция AL-KO HW 4000 FCS Comfort 112849 - данный товар вы можете купить по цене по цене 18030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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