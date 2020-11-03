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Зарядное устройство Wester CH15

Артикул: 64995
  • Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 1
  • Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 2
  • Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 3
Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 1
Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 2
Зарядное устройство Wester CH15 для АКБ 150Вт 12/24В 11.0/7.0А - фото 3
3 399 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 64995
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Бренд
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение1224
Мощность, Вт150
Напряжение питания220
Стартовый ток, А11
Ток зарядки, А1117
Высота, см20
Длина, см26
Ширина, см23
Вес, кг5,2
используется для подзарядки аккумуляторных батарей от сети переменного тока - в обычном либо ускоренном режиме на выбор. Система защиты предохраняет от ошибок при подключении и от перегрузки. Для контроля за процессом заряда у модели Wester CH15 имеется амперметр. В конструкции предусмотрена удобная ниша для хранения проводов.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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