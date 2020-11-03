Зарядное устройство Wester CH15

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Выходное напряжение
|1224
|Мощность, Вт
|150
|Напряжение питания
|220
|Стартовый ток, А
|11
|Ток зарядки, А
|1117
|Высота, см
|20
|Длина, см
|26
|Ширина, см
|23
|Вес, кг
|5,2
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