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Фрезер Hammer FRZ1200B Артикул: 64695



5 239 руб.

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Фрезер Hammer FRZ1200B – стоимость товара 5239 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.

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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.