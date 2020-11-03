Фрезер Hammer FRZ1200B

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|89 дБ
|Глубина фрезирования
|55 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|30000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|16000
|В кейсе
|нет
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянной скорости
|есть
|Регулировка скорости
|есть
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|1200
|Длина, см
|41
|Ширина, см
|37
|Высота, см
|40
|Вес, кг
|4.3
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