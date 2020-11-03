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Миксер Hammer MXR1400

Артикул: 64669
  • Миксер Hammer Flex MXR1400 1400Вт 14мм 0-430/0-700 об/мин метал.редуктор - фото 1
  • Миксер Hammer Flex MXR1400 1400Вт 14мм 0-430/0-700 об/мин метал.редуктор - фото 2
  • Миксер Hammer Flex MXR1400 1400Вт 14мм 0-430/0-700 об/мин метал.редуктор - фото 3
Миксер Hammer Flex MXR1400 1400Вт 14мм 0-430/0-700 об/мин метал.редуктор - фото 1
Миксер Hammer Flex MXR1400 1400Вт 14мм 0-430/0-700 об/мин метал.редуктор - фото 2
Миксер Hammer Flex MXR1400 1400Вт 14мм 0-430/0-700 об/мин метал.редуктор - фото 3
7 599 руб. 
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+ 137 КэтКоинов
Артикул: 64669
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
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БрендHammer
Тип товараСтроительный миксер
Количество скоростей работы2
Мощность, Вт1400
Тип патронаМ14
Длина, см25
Ширина, см38
Высота, см32
Вес, кг7.2
Устройство: миксер, тип: переносной, потребляемая мощность (Вт): 1400, кол-во оборотов (об/мин): 700, макс. диаметр насадки (мм): 140, кол-во скоростей: 2, внутренняя резьба шпинделя: M14, регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения, уровень шума (дБ): 80


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Миксер Hammer MXR1400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7599 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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