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Краскораспылитель Hammer PRZ650

Артикул: 64659
  • Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото 1
  • Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото 2
  • Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото 3
Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото 1
Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото 2
Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото 3
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 64659
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БрендHammer
Тип товараКраскопульт
Вес, кг4.45
Высота, см65
Длина, см48
Мощность, Вт650
Производительность0.9 л/мин
Рабочее давление, Бар0.15
Ширина, см12
Емкость бака0.8 л
мощность - 650 Вт, объем бака - 0.8 л


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Самовывоз невозможен
Краскораспылитель Hammer PRZ650 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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