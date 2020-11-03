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Настольная игра Hasbro Other games Дженга - простая и невероятно веселая игра для всей семьи, развивающая ловкость рук, смекалку и чувство равновесия. Можно играть как в одиночку, так и в компании.

Настольная игра Hasbro Other games Дженга - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.