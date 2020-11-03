Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hasbro
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 6 лет
|Материал
|дерево
Настольная игра Hasbro Other games Дженга - простая и невероятно веселая игра для всей семьи, развивающая ловкость рук, смекалку и чувство равновесия. Можно играть как в одиночку, так и в компании.
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