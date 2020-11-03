Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP

Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS выполнены из морозостойкого пропилена. Имеют съемное сиденье со спинкой, рассчитанное на перевозку маленьких детей. Когда ребенок подрастет, спинку можно снять, и санки станут пригодными для катания как сидя, так и в лежачем положении. Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS имеют небольшой вес, что позволяет ребенку без труда самостоятельно их переносить.

Особенности:

Тип - санки;

Цвет - синий/оранжевый;

Произведено в Польше;

Морозостойкость - до -32°С;

Максимальная нагрузка - 50 кг;

Возрастная категория - детские.

Комплектация: