Санки Ватрушка SM больш d95см (арм. ПВХ, а/кам.)

Санки SM Большие (95 см)предназначены для зимнего катания с горок. Подходят для скоростного спуска с заснеженных склонов и по ледяным поверхностям. Буксировочный ремень и ручки изготовлены из прочной стропы. Санки SM Большие (95 см) представляют собой автомобильную камеру, обтянутую качественным, износостойким материалом.

Особенности:

Тип - ватрушка;

Цвет - красный/зеленый;

Произведено в России;

Возрастная категория - детские.

Комплектация: