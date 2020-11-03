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Лыжн Комплект Пласт Stc 1,90М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

Артикул: 63294
Лыжн к-т Пласт STC 1,90м (лыжи, 75 крепл, палки)
2 783 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63294
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БрендSTC
Тип товараКомплект лыжный
Материалполупластик
Рост лыжника, см165-170
Длина, см190
Ширина, см20
Высота, см15
Вес, кг2.5

Комплект лыжный STC (кр.75) 190 - комплект для спортсменов-любителей. Подходит как начинающим, так и прогрессирующим лыжникам. Лыжи выполнены из облегченного дерева с синтетическими накладками, палки - из стекловолокна, с универсальными ручками и регулируемыми темляками. Жесткие, проверенные временем крепления классического типа. Подходит для любого стиля катания, применим для активного бега и катания с небольших горок.

Особенности:

  • Беговые;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Тип крепления - жесткие, NN 75;
  • Материал палок - стеклопластик;
  • Геометрия лыж - PARALLEL 46;
  • Страна бренда - Россия.

Комплектация:

  • Комплект лыжный STC (кр.75) 190;
  • Палки;
  • Крепления;
  • Упаковка.


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