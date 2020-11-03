Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|CA
|Тип товара
|Корпуса
|Блок питания
|нет
|Вес, кг
|4.2
|Встроенные вентиляторы
|1 x 120x120 мм
|Высота, см
|42
|Длина, см
|48
|Материал корпуса
|сталь
|Места для доп. вентиляторов
|1 x 120x120 мм
|Окно на боковой стенке
|нет
|Разъемы на лицевой панели
|USB x2, включая USB 3.0 x2, микрофон, наушники
|Форм-фактор
|ATX, mATX
|Цвет корпуса
|черный
|Число внутренних отсеков 3,5
|3
|Число отсеков 5,25
|3
|Ширина, см
|20
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