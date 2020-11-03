Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.