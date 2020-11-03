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Кастрюля Taller TR-1046

Артикул: 62969
  • Кастрюля Taller TR-1046 - фото 1
  • Кастрюля Taller TR-1046 - фото 2
  • Кастрюля Taller TR-1046 - фото 3
  • Кастрюля Taller TR-1046 - фото 4
Кастрюля Taller TR-1046 - фото 1
Кастрюля Taller TR-1046 - фото 2
Кастрюля Taller TR-1046 - фото 3
Кастрюля Taller TR-1046 - фото 4
2 962 руб. 

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Артикул: 62969
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция Шелборн
filter_noneТовар входит в коллекцию Шелборн
БрендTaller
Тип товараКастрюли
Объем, л5
Высота, см11.5
Диаметр, см24
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь,стекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь,силикон
Кастрюля Taller TR-1046. Объем:5 литров. Материал: Нержавеющая сталь.


Теги товара: 5 литров, Большие.


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Кастрюля Taller TR-1046 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2962 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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