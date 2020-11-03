Робот-Пылесос Neato Botvac 85 уцененный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Neato
|Тип товара
|Робот-пылесос
Робот-пылесос Neato Botvac 85
Причина уценки: пропайка контактов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: несколько мелких потертостей на корпусе.
Спецификация:
Комплектация:
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