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Монитор Benq 27 SW2700PT черный

Артикул: 62622
Монитор Benq 27 SW2700PT QHD USB
44 690 руб. 
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+ 273 КэтКоинов
Артикул: 62622
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBenQ
Тип товараМониторы
Время отклика5 мс
Контрастность1000:1
Покрытие экранаматовое
Яркость350 кд/м2
ЖК-монитор с диагональю 27 дюйм., тип ЖК-матрицы TFT AHVA, разрешение 2560x1440 (16:9), светодиодная (LED) подсветка, подключение: DVI, HDMI, DisplayPort, яркость 350 кд/м2, контрастность 1000:1, время отклика 5 мс, кардридер.


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Монитор Benq 27 SW2700PT черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 44690 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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