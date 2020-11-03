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Батарея Eaton (9PXEBM240) Eaton 9PX EBM 240V предназначен для подключения к источникам бесперебойного питания Eaton 9PX мощностью 8 кВА и 11 кВА с целью увеличения времени их автономной работы.

Батарея для ИБП Eaton (9PXEBM240) Eaton 9PX EBM 240V - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 118650 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.