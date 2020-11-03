Батарея для ИБП Eaton (9PXEBM240) Eaton 9PX EBM 240V

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Eaton
|Тип товара
|Вес, кг
|65
|Высота, см
|44
|Длина, см
|64.5
|Емкость
|8 кВА и 11 кВА
|Напряжение
|240 В
|Производство
|Китай
|Ширина, см
|13
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