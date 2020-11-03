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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Батареи для ИБП AND Батарея для ИБП APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack

Батарея для ИБП APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack

Артикул: 62325
  • Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 1
  • Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 2
  • Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 3
  • Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 4
Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 1
Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 2
Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 3
Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - фото 4
140 800 руб. 
Купить
+ 673 КэтКоинов
Артикул: 62325
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
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БрендAND
Тип товара
Вес, кг91
Высота, см13
Длина, см68.27
Емкость1920 ВА
Напряжение192 В
Ширина, см43.2
Батарея APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.


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Батарея для ИБП APC SRT192RMBP Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 140800 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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